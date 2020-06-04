Son Dakika Haberi: Emekli maaşı ve memur maaşı zam oranı belli olacak! SSK ve BağKur emekli maaşı ile memur zam oranları

Emekli maaşı zam oranı ve memur maaşı zammı, açıklanan enflasyon verileri sonrası milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, dün açıklanan enflasyon artış oranına göre tahmini olarak 2020 emekli maaşı zammı ve memur maaşı zam oranı ne kadar olacak? Sabah yazarı Faruk Erdem, canlı yayında BağKur – SSK emekli maaşı zam oranları tablolarını açıklayacak. Hazırladığımız içerikte, açıklanan son verilere göre tablolar yer almaktadır.

EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR MAAŞI ZAMMI ORANI

İşte, son rakamlar ile ilgili merak edilen tüm bilgiler...