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Son Dakika Haberi: Emekli maaşı ve oranı belli olacak! SSK ve BağKur emekli maaşı ile memur zam oranları

Son dakika haberi… 12 milyonun üzerinde emekli vatandaşın ve milyonlarca memurun beklediği oranı belli olacak. Yıllık ve ilk 6 aylık bazda alınan verileri sonrası, BağKur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak sorusu, yoğun olarak araştırılmaya başladı. Peki, yeni açıklanan enflasyon oranlarına göre emekli maaşı ve memur maaşı zam oranı ne kadar olacak? Haberimizde, dün TUİK tarafından açıklanan son enflasyon verilerine göre 2020 emekli maaşı zammı ve memur maaş zammı oranı yer alıyor.

Giriş Tarihi: 4.6.2020 10:18 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Emekli maaşı ve memur maaşı zam oranı belli olacak! SSK ve BağKur emekli maaşı ile memur zam oranları

Emekli maaşı oranı ve zammı, açıklanan verileri sonrası milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, dün açıklanan enflasyon artış oranına göre tahmini olarak 2020 emekli maaşı zammı ve memur maaşı zam oranı ne kadar olacak? Sabah yazarı Faruk Erdem, canlı yayında BağKur – SSK tablolarını açıklayacak. Hazırladığımız içerikte, açıklanan son verilere göre tablolar yer almaktadır.

EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR MAAŞI ZAMMI ORANI

İşte, son rakamlar ile ilgili merak edilen tüm bilgiler...

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Son Dakika Haberi: Emekli maaşı ve memur maaşı zam oranı belli olacak! SSK ve BağKur emekli maaşı ile memur zam oranları
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