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‘Tıbbi malzemede Çin’i ikame edebiliriz’

Giriş Tarihi: 4.6.2020 ABONE OL
‘Tıbbi malzemede Çin’i ikame edebiliriz’
DÜNYANIN dengelerini alt üst eden Kovid-19 salgını, hemen her ülkeyi Çin'e alternatif arayışına itti. Türkiye, özellikle koruyucu tıbbi malzeme tedariği konusunda küresel oyuncu olma yönünde ciddi adımlar atıyor. Yüzde 100 Türk sermayeli Dentac, ABD ve Kanada dahil 11 ülkeye maske, siperlik ve tulum ihracatına başladı. Dentac Tedarik Zinciri Direktörü Ömer Aydın,"Tıbbi malzemede Çin'i ikame edebiliriz durumdayız. Bugün ABD, Kanada, İsrail, Almanya, İtalya, İspanya, Yunanistan, Bulgaristan, Kuveyt, Portekiz ve Arnavutluk'a maske ve siperlik ihracatı yapıyoruz" dedi.
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‘Tıbbi malzemede Çin’i ikame edebiliriz’
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