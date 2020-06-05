İşletmelere Kovid-19 nedeniyle "finansal raporlama" kolaylığı getirildi

Yeni tip koronavirüs ile (Kovid-19) mücadele kapsamında işletmelere tanınan kira ödemelerindeki bazı imtiyazların, finansal raporlama standartlarına uygun olarak tablolara yansıtılabilmesi için kolaylık sağlandı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan düzenlemeyle, Kovid-19 sebebiyle tanınan imtiyazların, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)-16 Kiralamalar Standartları'na uygun olarak finansal tablolara yansıtılması konusunda belirli muafiyetler getirilerek, kiracıların kira imtiyazlarını muhasebeleştirirken karşılaştıkları zorlukların azaltılması amaçlandı.

Bu kapsamda, Türkiye'de bağımsız denetime tabi olan yaklaşık 10 bin işletmeden münferit ve konsolide finansal tablolarını TFRS'ye uygun olarak hazırlamak zorunda olanlar ile isteğe bağlı olarak TFRS'leri uygulayanlar (kiracılar), düzenlemeyle getirilen kolaylaştırıcı uygulamaya göre kiralama işlemlerini finansal tablolarına yansıtacak.

Söz konusu değişiklikler kiracılar tarafından, 1 Haziran 2020 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacak.

FESİH SEBEBİ OLMAKTAN ÇIKARILMIŞTI

Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında vergi ve diğer çeşitli ödemelerin yanı sıra kira ödemelerinde de işletmelere bazı imtiyazlar tanınmıştı. Bu kapsamda, 1 Mart-30 Haziran'da iş yeri kira bedellerinin ödenememesi fesih sebebi olmaktan çıkarılmış, otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri altı ay süreyle ertelenmişti.

Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu idarelerince kira bedeli tahakkuk ettirilmemesi kararlaştırılmış, teknoparklardaki kuluçka şirketlerinden ve ticari işletmelerden iki ay süreyle kira alınmamasına karar verilmişti.