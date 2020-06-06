Kamuya 22 milyar liralık finans desteği

AK Parti farklı alanlardaki ihtiyaçları göz önünde bulundurarak hazırladığı 18 maddelik yeni ekonomi paketini TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teklifin içeriği hakkında bilgi verdi.Salgınla birlikte birçok hizmetin artık elektronik verilmeye başlandığına dikkat çeken Muş, "Kredi ve banka kartı, faktoring, finansal kiralama ve GSM operatörlerinin abonelik sözleşmelerinin artık elektronik olarak uzaktan yapılmasının önünü açıyoruz" dedi. Karşılıksız çek düzenlenmesiyle alakalı çeki düzenleyenlerin karşı karşıya kaldığı bazı yaptırımların olduğunu ifade eden Muş, "Çeklerin yeniden düzenlenebilmesi için 3 ay süre vermiştik. Araya salgın girdiği için 9 ay daha ek süre veriyoruz" diye konuştu. Muş, kamu bankaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları sermaye ve sermaye yapılarının güçlendirilmesiyle ilgili olarak da İkrazen Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senet ihraç limitini yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkardıklarını böylece bu kuruluşlara 22 milyarlık ek finansman sağlayacaklarını söyledi.2020'nin Elazığ, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Tunceli, Van ve Manisa'daki depremlerle geldiğini anımsatan Muş, bu illere ekonomik destek sağlayacaklarını ifade etti."Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza part time işlerde çalışma imkânını getiriyoruz" diyen Muş, tütün üreticilerine ilişkin düzenlemeden de bahsetti. Muş, "Yetkisiz tütün üretenler yetki belgesi almaksızın bu işi yaparsa 1 Temmuz itibarıyla yaptırıma uğrayacaktı. Bunu bir yıl uzatıyoruz. Bu sürede bu bölgelerde üretici kooperatifleri kuracağız. Çiftçi, ürünlerini bu kooperatiflerde satabilecek" diye konuştu.Türkiye Vakıflar Bankası'nın Sermaye Piyasası Kanunu'na göre faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayacak. Teklifle, Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun'a geçici madde ekleniyor. Maddenin yürürlüğe gireceği tarihten önce alınmış kamulaştırma kararları üzerine, taşınmazların kamulaştırılmasına ilişkin işlemlerin iptali istemiyle açılmış davalarda iptal kararı verilmesi nedeniyle idare aleyhine açılacak davalarda; idarece ödenmiş kamulaştırma bedeli, davacı tarafından mahkeme veznesine depo edilecek.