Merkez Bankası’ndan firmalara 20 milyar kredi

Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü avans kredisi verecek. Yatırım teşvik belgesine sahip seçilmiş sektörlerdeki firmalara, 20 milyar lira kredi kullandırılacak. Geçen dönemde, işletme sermayesine yönelik kredi ihtiyacının bankacılık sistemince etkin bir şekilde karşılandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu nedenle, Türk Lirası cinsi reeskont kredileri için tahsis edilen imkânın 20 milyar Türk Lirasının, ülkemiz açısından kritik önemde olan selektif sektörlerdeki yatırımların desteklenmesi amacıyla, daha verimli bir şekilde yatırım taahhütlü avans kredisi olarak kullandırılmasına karar verilmiştir. Türk Lirası cinsi reeskont kredileri için kalan 40 milyar Türk Liralık limitin; 20 milyar Türk Lirası Türk Eximbank, 10 milyar Türk Lirası kamu bankaları, 10 milyar Türk lirası ise diğer bankalar aracılığıyla kullandırılmaya devam edilecektir.""Yatırım taahhütlü avans kredisi, kalkınma ve yatırım bankaları aracılığıyla, Yatırım Teşvik Belgesine sahip ve selektif sektörlerde yatırım yapacak firmalara kullandırılacaktır" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Krediler, ilk aşamada Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığı ile kullandırılmaya başlanacak. Azami 10 yıl vadeli ve sabit faizli olarak kullandırılacaktır. Faiz oranı bankalar için, Türk lirası cinsi reeskont kredilerinde olduğu gibi, Merkez Bankası politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo faizinin 150 baz puan altında olacaktır. Firma bazında kullandırılabilecek azami kredi tutarı, istisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde, 400 milyon Türk Lirası ile sınırlı olacak."