Eve kapandık borsaya koştuk

Koranavırüs sürecini sağlık alanında başarı ile yürütüp normalleşmeye geçen Türkiye, ekonomide de alınan önlemlerle en hızlı toparlanan ülkeler arasında yer aldı. Ekonomiye güvenin yükselmesi ile birlikte Borsa İstanbul, 110 bin puanı aşarak 3 ayın zirvesine çıktı. Endeks aynı zamanda 15 Mayıs'ta başlayan 13 günlük yükseliş rallisi ile tarihinde aralıksız en uzun soluklu çıkışını gerçekleştirdi.Borsa İstanbul'daki yükselişin lokomotifliğini ise adeta borsaya hücum eden yerli yatırımcı üstlendi. Karantinanın uygulandığı mart-nisanmayıs aylarında borsaya 226 bin 905 yeni yerli yatırımcı geldi. Borsada bu yılın ilk 5 ayında 312 bin 681, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başladığı Temmuz 2019'dan bu yana ise 351 bin yerli yatırımcı katıldı. 2020'de her iş günü ortalama 5 bin kişi hisse senedi yatırımcısı oldu. Borsa İstanbul'da Temmuz 2019'da 1 milyon 149 bin olan yerli bireysel yatırımcı sayısı, bu yılın şubat sonunda 1 milyon 273 bin, mayıs sonunda ise 1.5 milyona ulaştı.Borsadaki yerli yatırımcıların il bazında dağılımında dikkat çekici nokta ise, doğu ve güneydoğu illerindeki artış oldu. Şırnak'ta 2019 sonunda bin 796 olan borsa yatırımcısı sayısı, Mayıs 2020 itibarıyla 5 ayda yüzde 95 artarak 3 bin 510 oldu. Yılın ilk 5 ayında yatırımcı sayısı Hakkari'deki yüzde 85, Muş'ta yüzde 78, Siirt'te yüzde 76, Şanlıurfa'da yüzde 72, Bitlis'te yüzde 70, Tunceli'de yüzde 69, Ağrı'da yüzde 67, Ardahan yüzde 66 oldu. İstanbul'daki yatırımcı sayısı yüzde 23 artarak 427 bine, Ankara'daki yatırımcı sayısı yüzde 23 artarak 163 bine, İzmir'deki yatırımcı sayısı yüzde 20 artarak 122 bine yükseldi. Yerli yatırımcının borsaya ilgisinin artmasında ekonomiye güvenin artmasının yanı sıra Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ile birlikte mevduatın cazibesini kaybetmesi, son dönemde halka arzların yatırımcıya kazandırması ve Borsa İstanbul'un pazar değişikliği uygulaması etkili oldu.