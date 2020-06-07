Tarım Kredi Kooperatifi faizi düşürdü

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, tarımsal girdilere uygulanan sabit oranlı kredi faizinin yüzde 5.5'ten 4.5'e düşürüldüğünü belirterek, "Geçen yıl yem, tohum ve gübrede başlatılan sabit oranlı kredi uygulaması, yeni düzenlemeyle akaryakıt hariç tüm tarımsal girdileri kapsayacak şekilde genişletildi" dedi. Kooperatif ortaklarının kredi oranlarında meydana gelen dalgalanmalardan olumsuz etkilenmelerinin önüne geçmek için, geçen yıl tarımsal girdilerin temininde sabit oranlı kredilendirme uygulamasını başlattıklarını hatırlatan Poyraz, bu süreçte yaklaşık 160 bin üreticiye toplam 1.2 milyar lira tutarında kredi kullandırıldığını aktardı.Değişken kredi oranları nedeniyle üreticilerin büyük sıkıntılar yaşadığına dikkati çeken Poyraz, şöyle devam etti: "Bunu gidermek için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmeler yaptık. Bakanlığın 'finansman kararnamesi' kapsamındaki destekleriyle bizim uygulamalarımızı örtüştürdük. İlk etapta sertifikalı tohum, karma hayvan yemi ve kimyevi gübrede başlattığımız uygulamaya, mayıs itibarıyla zirai ilaç ve modern basınçlı sulama sistemlerini de dahil ettik. Tarımsal girdilerin sabit maliyet oranlarıyla kredilendirilmesi doğrultusunda çalışmalarımız sürecek." Tarım Kredi'de faizi minimuma indirmeyi hatta tamamen kaldırmayı hedeflediklerinin altını çizen Poyraz, "Kullandırdığımız sabit oranlı kredi miktarı artarak devam edecek. Tarımsal üretimde faizsiz bir sisteme geçmek için çalışıyoruz" diye konuştu.