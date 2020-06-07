Yolcu hedefimizden vazgeçmedik

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Avrupa'nın koronavirüsü bahane ederek kendi pazarını bir süreliğine korumaya çalıştığını belirtti. Samsunlu, Almanya'nın ulusal gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'a verdiği röportajda, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin seferlerin başlamasıyla ilgili tutumlarına değinerek, "Bence Avrupa, koronavirüs pandemisini bahane olarak kullanıyor ve kendi pazarını bir süreliğine korumaya çalışıyor" dedi.Samsunlu, mart sonunda ara verilen uçuşlara kaldığı yerden devam etmeleri gerektiğini belirterek, salgın sonrası havacılık sektöründeki gerileme ile ilgili kötümser tahminleri olmadığını kaydetti. Salgının ikinci dalgası olmadığı takdirde 2021'in sonuna gelindiğinde 2019 seviyelerine tekrar ulaşılabileceğini ifade eden Samsunlu, salgın sürecinde İstanbul Havalimanı'nın üçüncü bağımsız pistinin tamamlandığını, yılın ortasında tam vaktinde açılacağını bildirdi. Samsunlu, "150-200 milyon yolcu hedefimizden vazgeçmiyoruz" diye konuştu."Hub" havalimanlarının koronavirüs sürecinin potansiyel kazananları olduğunu düşündüğünü aktaran Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın yolcuların güvenliğini daha kolay sağlayabileğini vurguladı. Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'na gelen her yolcuya Kovid-19 testinin yapılacağını, 2 saat içinde testlerin sonuçlanacağını sözlerine ekledi.