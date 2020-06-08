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HABERİ: İhtiyaç, taşıt ve : Konut kredisi faiz oranları ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

Konut Kredisi faiz oranları ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından son dönemin en çok araştırılan konuları arasında kendine yer buluyor. Cumhuriyet tarihinin rekor Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından vatandaşlara sunuluyor. Bu süreçte konut kredisi faiz oranları rekor indirime giderken, 12 ay geri ödemesiz olacağı da belirtilen kredi imkânı doğdu. Bunun yanı sıra söz konusu kamu bankalarınca taşıt kredisi faiz oranı da düşürüldü ve tatil kredisi fırsatı sunulmaya başladı. Peki, konut kredisi ve 30.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır ve kredi faiz oranları ne kadar? Hazırladığımız konut kredisi haberimizde, üç kamu bankası olan Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut kredisi ve 2020 kredi faiz oranları yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 8.6.2020 09:03 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz indirimi: Konut kredisi faiz oranları ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi imkânının yapılacağını duyurmuştu. Bu süreçte yerli üretimi desteklemek ve sektörlerdeki hareketlenmeye sağlamak adına Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, taşıt-ihtiyaç-tatil ve konut kredilerinde rekor indirim fırsatı sunuyor. Peki, normalleşme sürecinin kritik uygulamalarından biri olan 12 ay geri ödemesiz konut kredisi faiz oranları ne kadar ve başvuru şartları nelerdir? Tatil, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı ne kadar oldu? İşte tüm detaylar...

İHTİYAÇ, TAŞIT VE KONUT KREDİLERİNDE REKOR FAİZ İNDİRİMİ

Sıfır ve ikinci el konutlar için düştü. 0.64 ve 0.74 oranı ile12 ay geri ödemesiz, 180 aya varan ödeme fırsatı vatandaşların yüzünü güldürdü. Başvurular ise kamu bankaları tarafından alınmaya başladı.

HALKBANK, VAKIFBANK, ZİRAAT BANKASI KONUT, TAŞIT, İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI

Kamu bankalarının yanı sıra katılım bankalarından müjdeli haber dün geldi. Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım kredi faiz oranlarını düşürdü.

İşte güncel kredi faiz oranları ve tüm detaylar;

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SON DAKİKA HABERİ: İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz indirimi: Konut kredisi faiz oranları ne kadar, başvuru nasıl yapılır?
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