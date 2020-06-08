SON DAKİKA HABERİ: İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz indirimi: Konut kredisi faiz oranları ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi imkânının yapılacağını duyurmuştu. Bu süreçte yerli üretimi desteklemek ve sektörlerdeki hareketlenmeye sağlamak adına Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, taşıt-ihtiyaç-tatil ve konut kredilerinde rekor indirim fırsatı sunuyor. Peki, normalleşme sürecinin kritik uygulamalarından biri olan 12 ay geri ödemesiz konut kredisi faiz oranları ne kadar ve başvuru şartları nelerdir? Tatil, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı ne kadar oldu? İşte tüm detaylar...

İHTİYAÇ, TAŞIT VE KONUT KREDİLERİNDE REKOR FAİZ İNDİRİMİ

Sıfır ve ikinci el konutlar için kredi faiz oranları düştü. 0.64 ve 0.74 oranı ile12 ay geri ödemesiz, 180 aya varan ödeme fırsatı vatandaşların yüzünü güldürdü. Başvurular ise kamu bankaları tarafından alınmaya başladı.

HALKBANK, VAKIFBANK, ZİRAAT BANKASI KONUT, TAŞIT, İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI

Kamu bankalarının yanı sıra katılım bankalarından müjdeli haber dün geldi. Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım kredi faiz oranlarını düşürdü.

İşte güncel kredi faiz oranları ve tüm detaylar;