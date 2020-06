Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı düşük faizli kredi paketleriyle rahat bir nefes alan piyasada, tüketicinin ihtiyacını alışverişe döndürmesi için 'İhtiyacını erteleme, ekonomiye sahip çık' kampanyası başlatılıyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, Prof. Dr. Emre Alkin, Burcu Esmersoy gibi isimlerin kısa videolarıyla desteklenen ve Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) öncülüğünde başlatılan sosyal sorumluluk projesiyle çiçekçiden ayakkabı tamircisine, hazır giyimciden restoranlara, nalburdan züccaciyeye kadar ekonomi içindeki bütün çarkların döndürülmesi hedefleniyor.412 marka ve 87 bin mağazayı temsil eden BMD'nin Başkanı Sinan Öncel, "İç piyasayı canlandırmak için 'İhtiyaçlarını erteleme ekonomiye sahip çık' sloganı ile bir kampanya için hazırlık yapıyoruz. İmkânı olanların korona sonrası dönemde ihtiyaçlarını hızla karşılaması çok önemli. Ertelenen her ihtiyaç bir mağazanın kapanması, bir insanımızın işsiz kalması anlamına geliyor. Biz çarşıyı, esnafımızı ve çalışanımızı korumaya her zamankinden daha çok kararlıyız" diye konuştu.Hazır giyimde zaten markaların şu anda ciddi indirim ve kampanyalar yaparak müşterilerin alışveriş yapmasını beklediklerini söyleyen Öncel, "Geçen hafta açıklanan kredi destek paketini ertelenen ihtiyaçların alışverişe dönmesi için çok önemsiyoruz. Tüketiciye illa gel mağazalardan alışveriş yap demiyoruz. En azından git ayakkabını boyat, bir çiçek ya da kitap al. Yani çarkların dönmesine yardım et diyoruz. Bu hareket büyük çarkların da dönmesini sağlayacaktır" dedi.Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ise, ekonominin canlanması ve dışa bağımlılığın azalması için iç talebin önemine dikkat çekti. Salgın dolayısıyla tüketicinin alışverişte çekingen olduğunu dile getiren Palandöken, "Tüketici alışverişi öteliyor. Halbuki esnafımız güvenli alışveriş için tüm tedbirlerini aldı, müşterisini bekliyor. Piyasada fiyat istikrarı ancak talebin dengelenmesiyle olur. Bunun için de esnafın desteklenmesi bu işin ilk ayağı" diye konuştu.Düğün alışverişlerinin açıklanan destek paketleriyle yeniden başladığı piyasada tüketiciye alışveriş çağrısı yapan sektörlerden birisi de züccaciye. Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, "Salgın nedeniyle düğünler iptal olunca ertelenen epey bir sipariş oldu. Bu noktada tüketici kredileri ilaç gibi geldi. Tüketici için 10 yıl vadeli düşük faizli kredi var. Artık tüketicinin ihtiyacını ertelemesine gerek yok" dedi. Sektörde 300 bin kişinin çalıştığını dile getiren Öksüz, "Sektör 1 milyon kişiye dokunuyor ve bu kadar insanın iş ve aş için tüketicinin alışveriş yapmasına ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal ise, savaşın daha bitmediğini salgınla mücadele ederken ekonominin de kötü yönde etkilenmemesi gerektiğini söyledi. "Ekonomiyi hareketlendirmek zorundayız. Her sektörden üreticiyi ve esnafı destekleyecek şekilde ihtiyaçlarınızı ertelemeyin ve satın almaya çalışın. Bu sayede sosyal problemlerin ortaya çıkmasını engelleyebiliriz ve birlikteliğimizi devam ettirebiliriz" dedi. Bu arada salgın tedbirlerine de harfiyen uyulması gerektiğinin altını çizen Ünal, "Bu savaş hepimizin ve bunu hep beraber kazanabiliriz" mesajı verdi.