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Haziran ayı ne zaman yatacak? 9 Haziran 2020 ücretsiz izin maaş desteği ödeneği yattı mı?

Ülkemizde salgın sürecinde vatandaşlara birçok ödenek sunulurken bunlardan bir tanesi olan haziran ayına gelinmesiyle beraber araştırılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelen son açıklamada; üç ay boyunca vatandaşlara maddi destek sağlayacak olan bu ücretin her ayın 8'i itibarıyla yatacağını bildirmişti. Buna göre; ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak, yattı mı? sorusu yanıt arıyor. İşte 9 Haziran 2020 ücretsiz izin maaş desteği ödemelerine dair detaylar…

Giriş Tarihi: 9.6.2020 08:54 ABONE OL
Haziran ayı ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? 9 Haziran 2020 ücretsiz izin maaş desteği ödeneği yattı mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen pandemi süreci destek ödemelerinden haziran ayı ödemelerinin geçtiğimiz gün yapılması bekleniyordu. Yapılan son açıklamada bu ücretin her ayın 8'i itibarıyla yapılacağı bildirilirken vatandaşlar bugün sabah saatleri ile beraber araştırmalarına başladı. Buna göre; 9 Haziran ücretsiz izin maaş desteği yattı mı? sorusu yanıt arıyor. İşte ücretsiz izin maaş desteği ödemelerine dair yapılan son açıklama…

9 HAZİRAN ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ YATTI MI?

Milyonlarca vatandaşa salgın sürecinde maddi destek amaçlı sunulan ödenekler büyük ilgi görüyor. Ücret almaksızın izne çıkartılan kişilerin geçimlerine katkı sağlamak için ise ücretsiz izin maaş desteği ödeneğine başvurular yapılmıştı. Peki, haziran ayı ücretsiz izin maaş desteği yattı mı?

İşte detaylar…

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Haziran ayı ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? 9 Haziran 2020 ücretsiz izin maaş desteği ödeneği yattı mı?
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