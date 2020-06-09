Bugün Mayıs ayı ücretsiz izin maaş desteği yattı mı? 9 Haziran 2020 Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan ücretsiz maaş desteği ekonomik alanda sıkıntı çekenlerin imdadına yetişiyor. Salgın sürecinde nakdi yardım desteği başvuruları hız kazanırken vatandaşlar ücretsiz izin maaş desteğinin yatacağı tarihi merak ediyor. Bilindiği üzere devlet tarafından önlem sayesinde işten çıkarma yasaklanmış, bu süreçte ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara destek sağlanmaya başlamıştı. 1170 TL olan ücretsiz izin parası 3 ay boyunca aylık şeklinde verilecek. Buna göre; Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? Haziran ayı ücretsiz izin maaş desteği yattı mı? E devlet ile Ücretsiz izin ödeneği hesaplama ve sorgulama ekranı…

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? Sorusu haziran ayına gelmemizle beraber araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara bu süreçte faydalanabilmeleri amacıyla çeşitli ödenekler sunulmuştu. Ücret almaksızın izne ayrılan vatandaşlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu ödenek ise üç ay boyunca aylık olarak vatandaşlara 1170 TL olarak verilecekti. Peki, haziran ayı ödemesi yattı mı?

İşte detaylar…