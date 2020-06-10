Temiz bacalar milli ekonomi için tütüyor

Türkiye'nin enerji hamlesinde önemli bir yere sahip olan termik santrallerdeki bacalar, milli ekonomi için temiz tütmeye başladı.1 Ocak'tan itibaren geçici olarak durdurulan termik santrallerde Avrupa standartlarında baca gazı arıtma sistemi kuruldu. Bu şekilde bacalar milli ekonomi için temiz tütmeye başladı. Kapatıldıktan sonra çalışanların ücretlerini kesintisiz ödeyen santral işletmecileri, geçen ay baca filtre sistemlerini tamamlayıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yeniden açılmak için müracaat etmişlerdi. 142 milyon liralık çevresel yatırım yapan santral işletmecilerinin başvurusu üzerine bakanlık görevlileri santrallerde denetim ve kontrollerini tamamladı.Santrallerde incelemelerini yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ünite ve bacaları mevzuata uygun hale getirilen santrallere 1 yıl geçici çalışma ruhsatı verdik. Bu tesislerin düzenli olarak bacalarındaki emisyon değerleri internet üzerinden izlenecek" dedi.Milli ekonominin lokomotiflerinden olan Seyitömer ve Tunçbilek santrallerinde son teknoloji DRY FGD baca gazı arıtma sistemleri takıldı. Seyitömer santralinin 4 ünitesinden ikisi, Tunçbilek'in 3 ünitesinden ikisi çalışmaya başladı. Bakan Kurum, Soma Termik Santrali'nin 6 ünitesinden 4'üne, Kangal Termik Santrali ve Çatalağzı Termik Santrali'nin kapalı olan 2 ünitesine, Seyitömer Termik Santrali'nin 4 ünitesinden 2'sine, Tunçbilek Termik Santrali'nin 3 ünitesinden 2'sine, Afşin A Termik Santrali'nin 4 ünitesinden 2'sine, 1 yıllık geçici çalışma ruhsatı verildiğini bildirdi.Tunçbilek Termik Santrali İşletme Müdürü Orhan Kırca: Avrupa standartlarında son teknolojiye göre baca gazı arıtma sistemi tamamlandı. Ülkedeki madencilerimizin neredeyse yüzde 80'i bu işletmelerde çalışıyor. Türk lirasıyla yapılan üretimler, ülkemiz insanının daha ucuz elektrik kullanabilmesi için büyük önem taşıyor.Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Öncel: Şu anda devletimizin her türlü kaynağa ihtiyacı var. Elektrik sektörümüz doğalgaza bağlı santrallerle üretiliyor. Bu santrallerimizi açılacak olması hem Kütahyamıza hem milli ekonomimize geçmişte olduğu gibi yine ciddi katkılar sunacaktır" diye konuştu.