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haberi | Hazine ve Maliye Bakanı 'tan 'TANAP' mesajı

haberi: Hazine ve Maliye Bakanı , "Türkiye’yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye’ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk" dedi.

Giriş Tarihi: 11.6.2020 15:19 Son Güncelleme: 11.6.2020 15:39 ABONE OL
Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'TANAP' mesajı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'TANAP' projesi ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Albayrak, "TANAP ile Türkiye'ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk" dedi.

TÜRKİYE'Yİ ENERJİ MERKEZİ HALİNE GETİRMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞTIK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye'yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye'ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk" dedi.

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Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'TANAP' mesajı
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