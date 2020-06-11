Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'TANAP' mesajı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'TANAP' projesi ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Albayrak, "TANAP ile Türkiye'ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk" dedi.

Türkiye'yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye'ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk. #TBT https://t.co/6Piqc0gsq1 pic.twitter.com/GcC2Xu55Ff — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 11, 2020

TÜRKİYE'Yİ ENERJİ MERKEZİ HALİNE GETİRMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞTIK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye'yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye'ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk" dedi.