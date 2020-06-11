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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Taşıt ve konut kredisi faiz oranları: Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank konut kredisi başvuru şartları

Son dakika | Taşıt ve konut kredisi oranları: , Ziraat ve Vakıfbank konut kredisi başvuru şartları

Koronavirüsü normalleşme sürecinde ekonomik olarak çabuk toparlanmayı sağlamak için Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomi paketlerinden biri geçtiğimiz hafta uygulamaya alındı. Üç kamu bankası olan Vakıfbank, ve Ziraat Bankası kredi oranları ve ödeme planı ile ilgili sağladığı kolaylıkları kamuoyuyla paylaştı. Peki, bu paketlere göre tatil, taşıt ve konut kredisi faiz oranı ne kadar oldu? Haberimizde güncel kredi faiz oranları ve konut kredisi ödeme planı yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 11.6.2020 07:44 Son Güncelleme: 11.6.2020 07:57 ABONE OL
Son dakika | Taşıt ve konut kredisi faiz oranları: Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank konut kredisi başvuru şartları

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve konut kredisi ve kredi oranları milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Normalleşme sürecine ilk günlerinde üç kamu bankası kredi faiz oranı indirimi yaptı. Bu indirimler ihtiyaç kredisinden tatil, taşıt ve konut kredisi indirimine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Haberimizde taşıt ve konut kredisi faiz oranları ile ödeme planı tablosu hakkında bilgiler yer alıyor.

İHTİYAÇ, TAŞIT VE KONUT KREDİLERİNDE REKOR FAİZ İNDİRİMİ

Sıfır ve ikinci el konutlar için kredi faiz oranları düştü. 0.64 ve 0.74 oranı ile12 ay geri ödemesiz, 180 aya varan ödeme fırsatı vatandaşların yüzünü güldürdü. Başvurular ise kamu bankaları tarafından alınmaya başladı.

HALKBANK, VAKIFBANK, ZİRAAT BANKASI KONUT, TAŞIT, İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI

Kamu bankalarının yanı sıra katılım bankalarından müjdeli haber dün geldi. Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım kredi faiz oranlarını düşürdü.

İşte güncel kredi faiz oranları ve tüm detaylar;

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Son dakika | Taşıt ve konut kredisi faiz oranları: Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank konut kredisi başvuru şartları
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