Ankara, Sivas demiryolu yıl sonunda bitiyor

Ulaştırma ve Altyapı BakanıAdil Karaismailoğlu,"Ülkemizin şu andadevam eden en önemliprojelerinden bir tanesiAnkara-Sivas projesi.İnşallah bu yıl bitmedenAnkara'dan Sivas'a hızlıtren ile bağlanmış olacağız"dedi. OsmangaziMahallesi'nde bulunanyüksek hızlı trenşantiyesinde brifingalan, ardından da hattıngeçtiği bölgedekiçalışmaları inceleyenKaraismailoğlu, yıl içerisindeKonya-Karamanhattını da bitirmeyeçalışacaklarını söyledi.Karaismailoğlu, şöylekonuştu: "Karaman-Ereğli ve Ankaraİzmirarası çalışmalarımızile Adana, Mersin,Gaziantep altyapı çalışmalarıdevam ediyor.Üstyapı ihalesini temmuzdatamamlayacağız.Bursa-Bilecik Osmaneliilçesini Ankara-İstanbulhattına bağlayıp temmuzdaplanlamasınıyaparak 2023'e, 5 bin500 kilometrelik bir hızlıtren hattı ile girmeyiplanlıyoruz."