Ankara, Sivas demiryolu yıl sonunda bitiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu,
"Ülkemizin şu anda
devam eden en önemli
projelerinden bir tanesi
Ankara-Sivas projesi.
İnşallah bu yıl bitmeden
Ankara'dan Sivas'a hızlı
tren ile bağlanmış olacağız"
dedi. Osmangazi
Mahallesi'nde bulunan
yüksek hızlı tren
şantiyesinde brifing
alan, ardından da hattın
geçtiği bölgedeki
çalışmaları inceleyen
Karaismailoğlu, yıl içerisinde
Konya-Karaman
hattını da bitirmeye
çalışacaklarını söyledi.
Karaismailoğlu, şöyle
konuştu: "Karaman-
Ereğli ve Ankaraİzmir
arası çalışmalarımız
ile Adana, Mersin,
Gaziantep altyapı çalışmaları
devam ediyor.
Üstyapı ihalesini temmuzda
tamamlayacağız.
Bursa-Bilecik Osmaneli
ilçesini Ankara-İstanbul
hattına bağlayıp temmuzda
planlamasını
yaparak 2023'e, 5 bin
500 kilometrelik bir hızlı
tren hattı ile girmeyi
planlıyoruz."