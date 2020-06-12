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, demiryolu yıl sonunda bitiyor

Giriş Tarihi: 12.6.2020 ABONE OL
Ankara, Sivas demiryolu yıl sonunda bitiyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin şu anda devam eden en önemli projelerinden bir tanesi Ankara-Sivas projesi. İnşallah bu yıl bitmeden Ankara'dan Sivas'a hızlı tren ile bağlanmış olacağız" dedi. Osmangazi Mahallesi'nde bulunan yüksek hızlı tren şantiyesinde brifing alan, ardından da hattın geçtiği bölgedeki çalışmaları inceleyen Karaismailoğlu, yıl içerisinde Konya-Karaman hattını da bitirmeye çalışacaklarını söyledi. Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "Karaman- Ereğli ve Ankaraİzmir arası çalışmalarımız ile Adana, Mersin, Gaziantep altyapı çalışmaları devam ediyor. Üstyapı ihalesini temmuzda tamamlayacağız. Bursa-Bilecik Osmaneli ilçesini Ankara-İstanbul hattına bağlayıp temmuzda planlamasını yaparak 2023'e, 5 bin 500 kilometrelik bir hızlı tren hattı ile girmeyi planlıyoruz."
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Ankara, Sivas demiryolu yıl sonunda bitiyor
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