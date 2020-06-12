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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından son dakika açıklaması

Son dakika: : İmara aykırı ve kaçak yapılarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kıyı ve koylarımız da dahil olmak üzere uydu üzerinden ve sahada yaptığımız incelemeler sonucu kaçak olduğunu belirlediğimiz yapıların yıkım işlemleri aralıksız devam ediyor.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 12.6.2020 17:16 Son Güncelleme: 12.6.2020 17:35 ABONE OL
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından son dakika açıklaması

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İmara aykırı ve kaçak yapılarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kıyı ve koylarımız da dahil olmak üzere uydu üzerinden ve sahada yaptığımız incelemeler sonucu kaçak olduğunu belirlediğimiz yapıların yıkım işlemleri aralıksız devam ediyor" denildi.



Paylaşımda, Antalya'nın Kaş ilçesinde yapılan yıkım çalışmasına ilişkin fotoğraf da yer aldı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından son dakika açıklaması
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