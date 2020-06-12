Çevre ve Şehircilik Bakanlığından son dakika açıklaması

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İmara aykırı ve kaçak yapılarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kıyı ve koylarımız da dahil olmak üzere uydu üzerinden ve sahada yaptığımız incelemeler sonucu kaçak olduğunu belirlediğimiz yapıların yıkım işlemleri aralıksız devam ediyor" denildi.
İmara aykırı ve kaçak yapılarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kıyı ve koylarımız da dahil olmak üzere uydu üzerinden ve sahada yaptığımız incelemeler sonucu kaçak olduğunu belirlediğimiz yapıların yıkım işlemleri aralıksız devam ediyor.— T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (@csbgovtr) June 12, 2020
📍Antalya - Kaş pic.twitter.com/j3y0v7gtoA
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Paylaşımda, Antalya'nın Kaş ilçesinde yapılan yıkım çalışmasına ilişkin fotoğraf da yer aldı.