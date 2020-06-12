Emlakçılardan örnek karar! Bunu yapanın evi satılmayacak

Derneğin yönetim kurulu toplantısında imzalanarak 86 üyeye ulaştırılan metinde, "Derneğimiz olarak hem alıcı hem de satıcı müşterilerimizin zarara uğratılmaması ve her zaman adaletten yana olduğumuzu düşünerek değerinden fahiş fiyat artışı gösterilen mülklerde öncelikle müşterilerimizi uyarıp ardından hala artış yapılmasını isteyen müşterilerin mülklerinin satılmaması kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Dernek Başkanı Melih Uçaravcı, AA muhabirine, devlet tarafından salgın süreciyle ilgili destek paketlerinin hayata geçirilmesinin ardından emlakçılar olarak müşterilerine en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.