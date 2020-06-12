Euroclear Bank ile yeni yatırımcıları çekeceğiz

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü Ekrem Arıkan, takas ve saklama hizmeti veren Euroclear Bank ile yapılan işbirliğinin borçlanma maliyetlerine olumlu etki yapmasını beklediklerini belirterek, "Kurulacak doğrudan bağlantıyla ülkemize daha önce yatırım yapmamış yatırımcıları borçlanma araçları ile piyasalarımıza çekebilme olanağına sahip olacağız" diye konuştu.Arıkan, "Euroclear Bank, MKK'ya üye olmak ve yabancı müşteriler ile yatırımcılar için global toplu saklama (omnibus) hesabı açmak için resmi başvuruda bulundu. Hedefimiz, bu hesabı temmuz ortalarına doğru işlem yapabilir hale getirmek. Yılın ikinci yarısında diğer ülkelerin yabancı merkezi saklama kuruluşlarının da MKK'ya doğrudan üye olarak DİBS saklama ve alım-satım işlemleri için omnibus hesap açmalarını hedefliyoruz" dedi.