Temmuz'da başlıyor! Türkiye'ye Almanya ve İsviçre'den haftalık 28 uçuş yapılacak

Lufthansa Group Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, "Temmuz itibariyle Lufthansa ve SWISS Frankfurt, Münih ve Zürih'ten Türkiye'ye olan uçuşlarını tekrar başlatıyor. Bu sekilde Türkiye'ye Almanya ve İsviçre'den haftalık 28 uçuş yapılacak. Bu uçuşlar, küresel uçuş ağında haziran sonu itibariyle 130 uçuş olarak başlatılan tekrar başlangıç operasyonunun bir parçası olarak yapılacak." dedi

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Geçer, Lufthansa Group bünyesindeki havayolları olarak gelecek hafta ve aylarda küresel ağdaki kısa mesafe ve uzun mesafe uçuşlarını ciddi ölçüde arttıracaklarını kaydetti.

Uçuşların arttırılmasıyla tekrar mümkün olduğunca çok destinasyona uçmayı hedeflediklerini belirten Geçer, "Temmuz itibariyle Lufthansa ve SWISS Frankfurt, Münih ve Zürih'ten Türkiye'ye olan uçuşlarını tekrar başlatıyor. Bu sekilde Türkiye'ye Almanya ve İsviçre'den haftalık 28 uçuş yapılacak. Bu uçuşlar, küresel uçuş ağında haziran sonu itibariyle 130 uçuş olarak başlatılan tekrar başlangıç operasyonunun bir parçası olarak yapılacak" şeklinde konuştu.