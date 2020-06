Tantunide eşek ve at eti çayda gıda boyası çıktı

TARIM Bakanlığı, alkollü ve alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve ürünleri, bitkisel yağ, çikolata ve kakao ürünleri, et ve et ürünleri, takviye edici gıdalar ile süt ve süt ürünlerinde taklit- tağşiş yapan firmaları kamuoyuna açıkladı. Buna göre, bir parti arıcılık ürünü, 4 parti alkolsüz içecek, 28 parti alkollü içecek, 4 parti baharat, 2 parti çay ürünü ifşa edildi. Listede, 34 parti bitkisel yağ, 5 parti çikolata, 18 parti et ve et ürünü, 33 parti süt ve süt ürünü ile 7 parti takviye edici gıda yer aldı.Denetimler sonucu, kırmızı et ve et ürünlerinde sakatat (baş eti, taşlık), kanatlı eti, at ve eşek eti tespit edildi. At ve eşek eti tespit edilen 2 firma da İstanbul'da çıkarken, Bağcılar'da bulunan Tantunimm adlı işletmeye ait pişmiş et tantuni ve dana köftesinde at ve eşek etine rastlandı. Kağıthane'de yer alan Kervan Saray Sofrası'nda satılan çiğ tavuk dönerde de aynı şekilde at eti tespit edildi. Alkollü içeceklerde kozmetikte kullanılan alkollere sonradan ilave edilen tersiyer butil alkol (TBA) tespit edildi. Halk sağlığı açısından tehdit oluşturan TBA'nın İstanbul'da bazı likör, rakı ve vodka imalatında kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca kimi ürünlerde ise dışarıdan etil alkol ilavesi yapıldığı belirlendi. Alkolsüz içeceklerde ise ilaç etken maddesi tespit edildi. Balda fruktoz ve glukoz saptandı. Kırmızı toz ve pul biber ile siyah çayda gıda boyası, kahvede de ilaç etken maddesi bulundu.BAKANLIK yürüttüğü denetimlerin yanı sıra, vatandaşlar tarafından gelen ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı'na edilen telefonları da değerlendirerek gıda sahtekarlarına göz açtırmıyor. Bakanlık 2012 yılından bu yana bin 551 firmaya ait 3 bin 492 parti ürünü kamuoyuna ifşa etti.