Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? Steam yaz indirimleri ile hangi oyunlar satışa çıkacak?

Her yıl yaz aylarında yaptığı indirimler ile adından sıkça söz ettiren Steam'in bu yıl yapacağı indirimin ne zaman olacağı merak konusu oluyor. Geçtiğimiz kış indirimleri Aralık-Ocak aylarında gerçekleştirilirken, yaz indirimlerinin de Haziran ayında yapılması bekleniyor.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıl indirim tarihi baz alındığında Steam yaz indirimlerinin 23 ya da 25 Haziran tarihleri arasında başlayacağı tahmin ediliyor.