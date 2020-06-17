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yaz indirimleri ne zaman başlayacak? ile hangi oyunlar satışa çıkacak?

yaz indirimleri pek çok oyun sever tarafından merakla bekleniyor. Her yıl Black Friday, döneminde yaptığı indirimler ile oyuncuları kendi bünyesine çekmeyi başaran dijital oyun platformu Steam’in yaz indirimleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.6.2020 21:18 ABONE OL
Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? Steam yaz indirimleri ile hangi oyunlar satışa çıkacak?

Her yıl yaz aylarında yaptığı indirimler ile adından sıkça söz ettiren 'in bu yıl yapacağı indirimin ne zaman olacağı merak konusu oluyor. Geçtiğimiz kış indirimleri Aralık-Ocak aylarında gerçekleştirilirken, yaz indirimlerinin de Haziran ayında yapılması bekleniyor.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıl indirim tarihi baz alındığında Steam yaz indirimlerinin 23 ya da 25 Haziran tarihleri arasında başlayacağı tahmin ediliyor.

Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? Steam yaz indirimleri ile hangi oyunlar satışa çıkacak?

Yaz Steam Oyun Festivali

Valve, 2020 Yaz Oyun Festivali'nin 9 – 14 Haziran tarihleri arasında düzenleneceğini duyurmuştu ancak etkinlik tarihinde değişikliğe gidildi. Valve, yayınladığı açıklamada Steam etkinliğinin bu yaz sürümünün 16 Haziran – 22 Haziran tarihleri arasında düzenleneceğini duyurdu.

Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? Steam yaz indirimleri ile hangi oyunlar satışa çıkacak?
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Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? Steam yaz indirimleri ile hangi oyunlar satışa çıkacak?
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