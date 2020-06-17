Son dakika: Ziraat Bankası destek kredisi başvuru yapma ve sonuç sorgulama! Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvuru şartları

Ziraat Bankası tarafından sağlanan 6 ay geri ödemesiz, 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları devam ederken başvuru sonuçlarına ilişkin sorgulama işlemleri de son dönemde artış gösterdi. Konuyla ilgili son dakika haberleri de aynı şekilde yakından takip ediliyor. Online ortamda gerçekleştirilen başvuru ve sorgulama işlemlerinin ardından başvurusu olumlu değerlendirilenler bankaya gitmeden kredilerini kullanabiliyor. Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları nasıl yapılır? Ziraat Bankası destek kredisi sorgulama ekranı ve son dakika haberinin ayrıntıları!
Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebilirsiniz.
KREDİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel müşterileri finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz
Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;
10.000,-TL'ye kadar,
6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,
Aylık Eşit Taksitli,
Kredi kullanabilecektir.