Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Ziraat Bankası destek kredisi başvuru yapma ve sonuç sorgulama! Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvuru şartları

Son dakika: başvuru yapma ve sonuç sorgulama! Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvuru şartları

Kamu bankaları, pandemi sürecinden ekonomik anlamda olumsuz etkilenen vatandaşlara 10 bin TL’ye kadar, 6 ay geri ödemesiz, 0.49 faizle kredi desteği sağlıyor. Bu bağlamda, olarak adlandırılan kredi paketine yönelik son dakika haberlerine yönelik yoğun ilgi sürüyor. Online ortamda gerçekleştirilen başvuruların sonuçlarının sorgulama işlemi de aynı şekilde gerçekleştiriliyor. başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru ve sorgulama işlemlerine yönelik detayları içeren son dakika haberi…

Giriş Tarihi: 17.6.2020 14:03 Son Güncelleme: 17.6.2020 14:03 ABONE OL
Ziraat Bankası destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu sonucu sorgulama

Ziraat Bankası tarafından sağlanan 6 ay geri ödemesiz, 10 bin TL başvuruları devam ederken başvuru sonuçlarına ilişkin sorgulama işlemleri de son dönemde artış gösterdi. Konuyla ilgili son dakika haberleri de aynı şekilde yakından takip ediliyor. Online ortamda gerçekleştirilen başvuru ve sorgulama işlemlerinin ardından başvurusu olumlu değerlendirilenler bankaya gitmeden kredilerini kullanabiliyor. Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları nasıl yapılır? sorgulama ekranı ve son dakika haberinin ayrıntıları!

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURULARI VE SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebilirsiniz.

TIKLA-SORGULA!

Ziraat Bankası destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu sonucu sorgulama

KREDİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel müşterileri finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz

Ziraat Bankası destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu sonucu sorgulama

Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? (10 Bin TL kredi ) Başvuru yapma ve sorgulama | Video

Ziraat Bankası destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu sonucu sorgulama

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;

10.000,-TL'ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,

Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecektir.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ SORGULA!

Ziraat Bankası destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu sonucu sorgulama
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ziraat Bankası destek kredisi başvuru yapma ve sonuç sorgulama! Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvuru şartları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA