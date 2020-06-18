Ziraat Bankası destek kredisi son dakika haberi: 6 ay geri ödesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bireysel Temel İhtiyaç destek kredisi başvuru sonucu sorgulama

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Ziraat Bankası destek kredisi son dakika haberi: 6 ay geri ödesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat başvuru sonucu sorgulama

Son dakika haberleri… Ülkemizde Mart 2020’de görülen ilk vakaların ardından başlayan pandemi sürecinden ekonomik açıdan olumsuz yönde etkilenen vatandaşlar için, kamu bankalar tarafından kredi desteği sağlanıyor. 6 ay geri ödemesiz ertelemeli bir şekilde sunulan kredi paketinin faiz oranı da oldukça avantajlı. 0.49 faiz oranı ile geri ödemesi yapılan ’nin vadesi ise 36 ay. Ziraat Bankası destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru ve sorgulama işlemlerine yönelik detayları içeren son dakika haberi…

Giriş Tarihi: 18.6.2020 10:22 Son Güncelleme: 18.6.2020 10:22 ABONE OL
Son dakika haberleri: Ziraat Bankası destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç destek kredisi başvuru sonucu sorgulama

Ziraat Bankası 'ne, sağladığı avantajlar dolayısıyla yoğun ilgi sürüyor, konuyla ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 36 ay vadeli, 6 ay geri ödemesi kredi paketine başvuru süreci devam ederken sonuç sorgulama işlemleri de son dönemde artış gösterdi. Online ortamda gerçekleştirilen başvuru ve sorgulama işlemlerinin ardından başvurusu olumlu değerlendirilenler bankaya gitmeden kredilerini kullanabiliyor. Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları nasıl yapılır? Ziraat Bankası destek kredisi sorgulama ekranı ve son dakika haberinin ayrıntıları!

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURULARI VE SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebilirsiniz.

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Son dakika haberleri: Ziraat Bankası destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç destek kredisi başvuru sonucu sorgulama

KREDİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel müşterileri finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz

Son dakika haberleri: Ziraat Bankası destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç destek kredisi başvuru sonucu sorgulama

Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? (10 Bin TL kredi ) Başvuru yapma ve sorgulama | Video

Son dakika haberleri: Ziraat Bankası destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç destek kredisi başvuru sonucu sorgulama

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;

10.000,-TL'ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,

Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecektir.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ SORGULA!

Son dakika haberleri: Ziraat Bankası destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç destek kredisi başvuru sonucu sorgulama
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Ziraat Bankası destek kredisi son dakika haberi: 6 ay geri ödesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bireysel Temel İhtiyaç destek kredisi başvuru sonucu sorgulama
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