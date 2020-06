Cerrahpaşa dünya markası oluyor

Dünyanın korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelesinde ön saflarda yer alan ve tüm kamuoyunun dikkatini ve uluslararası hastaların ilgisini üzerine çeken Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 'Cerrahpaşa International' markası ile güvenilir sağlık hizmetini artık tüm dünyaya sunacak. Uluslararası hastalara yönelik olarak hazırlanan Cerrahpaşa International'ın "online doctor" uygulamasının ilk hasta görüşmesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın tarafından yapıldı.



Cerrahpaşa International markası ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya bağlı tek bir portal üzerinden sağlık turizmi amacıyla yenilikçi bir yaklaşım sergilenmiş oluyor. Sadece Türkiye'den değil dünyanın her yerinden hastaları kabul etmekte olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde uluslararası hastalara hitap edecek bir merkez de oluşturuldu. Cerrahpaşa International markasının gelecekte uluslararası hasta alanında çığır açması hedefleniyor.

Cerrahpaşa International markasının tanıtım toplantısı Ekrem Kadri Unat Amfisi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay ve öğretim görevlileri katıldı.



"CERRAHPAŞA ÖNCÜ ROLÜNÜ BURADA DA GÖSTERDİ"



Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sait Gönen konuşmasında,"Rektörümüz aylardır Cerrahpaşa International ile ilgili ekip çalışması yürüttü. Öyle bir ekip çalışması ki logosundan web tasarımına kadar kendisi bizzat ilgilendi. Bundan sonra projeyi devam ettirecek olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olarak bizleriz. Çok kıymetli hocalarımız ve çalışanlarımız. Bu da Cerrahpaşa'nın öncü faaliyetlerinden birisi olarak bundan sonraki yıllarda daha da belirginleşecek. Pandemi süreci de gösterdi ki; hem dünyada hem ülkemizde özellikle bir çok alanda online görüşmeler ve benzeri çalışmalar patlama yaptı. Önümüzdeki dönemde de bu süreçte doğru kararlar alan diğerlerinden çok daha fazla ön sırada olacaklar. Cerrahpaşa öncü rolünü burada da gösterdi. Bundan sonra da göstermeye devam edecek" dedi.



"CERRAHPAŞA CİDDİ ANLAMDA HASTA PORTFÖYÜNÜ BÜYÜTÜYOR"



Çok heyecan verici bir proje olduğunu ifade eden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof.Dr. Nuri Aydın, "Cerrahpaşa yeni bir marka oluşturuyor. Bugün bir milat noktası. Cerrahpaşa İnternational markası üniversitemizin tescil edilen bir markası. Bu bizim gelecek vizyonumuzu etkileyecek, üniversitemizi farklı bir noktaya taşıyacak bir proje. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin her yerinden hastamız var. Hastalarımızın hepsi bir çok merkezde tedavi olmuş, tedavisi planlanmış, bir kısmı tedavisine burada devam etmek üzere gelen bir kısmı ise ikinci bir görüş almak üzere bize başvuran hastalarımız. Geçen yılın tümüne göre bu yılın ilk 5 ayındaki yabancı hasta sayımız korona virüse rağmen daha fazla bir artış göstermiş. Cerrahpaşa hakikaten ciddi anlamda hasta portföyünü büyütüyor. Buna da yenilikleri katmak zorunda" dedi.



"BU BİR HEKİM GÖRÜŞMESİ"



Cerrahpaşa İnternational hakkında bilgi veren Aydın, "Cerrahpaşa İnternational bir web sitesi. Bu web sitesi üzerinden hastalar randevu alabiliyor. Yalnız bu bir muayene işlemi değil. Bu bir hekim görüşmesi. Öğretim üyelerimizin vermiş olduğu bilimsel mütalaa. Gerçek bir muayene ancak hekim ve hastanın karşı karşıya gelerek fiziksel yapılan bir muayenedir. Bunun bir hekim görüşmesi olduğunu hastalarımızın bilmesi gerekiyor. Bunun sonucunda bir tanı koymuyoruz. Bir tedavi ya da reçete vermiyoruz. Benim görüşüm, önümüzdeki süreçler içerisinde belki bakanlıklar nezdinde yapılacak girişimlerle bu daha ileri bir versiyona taşınabilir" dedi.



"GELECEKTE YURT İÇİ HASTALARA DA BU HİZMET AÇILABİLİR"



Hastaların 4 adımda öğretim üyelerine ulaşabildiğini aktaran Aydın, "Önce kendisini seçiyor. Daha sonra randevu alıyor. Ödemesini online olarak yapıyor. Bu da ödeme sonunda da belirlenen süreyle online görüşmesini gerçekleştiriyor. Biz bunu uluslararası hastalarımız için düşündük. Çünkü uluslararası hastalarımız şu an ulaşım imkanı yok ve talep çok fazla. Gelecekte yurt içi hastalara da bu hizmet açılabilir" dedi.

Bu projenin asıl amacının sadece online görüşme olmadığını dile getiren Aydın, "Salgın süreci bittikten sonra biz normal bir yaşantıya döndükten sonra hastaları havaalanından aldığımız havaalanı bıraktığımız bir Cerrahpaşa'ya ulaşmayı arzu ediyoruz" dedi.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni yaşını kutladı! Sosyal medyadan böyle seslendi…

Son dakika: Trump çifti hakkında şoke eden detaylar! Utandıran sırlar ortaya çıktı