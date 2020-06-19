Halkbank destek kredisi başvurusu sorgulama ekranı! 10 bin TL Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu yap!

Destek kredisi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu doğrultuda, Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu nasıl yapılır, kaç güne çıkar ve kredi başvuru sonucu sorgulama nereden yapılır sorularının yanıtları merak ediliyor. Bilindiği gibi, devletin desteği ve kamu bankaları aracılığı ile corona virüsten ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşlara 10 bin TL'ye kadar 6 ay geri ödemesiz ve 36 ay vadeli devlet destekli kredi veriliyor. Halkbank üzerinden başvuru formu doldurarak yapmayı düşünen vatandaşlar ise 'Halkbank ihtiyaç destek kredisi başvurusu yap' şeklinde araştırmalarını gerçekleştiriyor.
Başvuru formu doldurarak süreci tamamlayan ve bankadan SMS ile haber bekleyen yurttaşlar, 'Halkbank ihtiyaç destek kredisi başvuru sorgulama nasıl, nereden yapılır?' sorusuna yanıt arıyor.
İşte, 10 bin TL Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisi başvuru formu, şartları ve kredi başvuru sorgulama ekranı;
(İlgili metinler Halkbank resmi internet sitesinden alınmıştır)
Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan müşterilerimizin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi hizmete sunulmuştur.
TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI
Dilerseniz; 10.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %0,49 faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kullanabilirsiniz.
Kredi ödemelerinizi; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabilirsiniz.
Tahsis ücretli bir kredidir (Binde 5). Kullandırılacak kredilerde tahsis ücretine ilave olarak, kefalet tutarı üzerinden binde 7,5 komisyon tahsil edilerek Kredi Garanti fonuna ödenmektedir. Toplamda bir defaya mahsus olmak üzere, kredi kullandırım esnasında %1,10 oranında komisyon tahsil edilmiş olur.
NASIL FAYDALANABİLİRİM?
Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi'nden hane halkı aylık geliri (aynı evde yaşayan eş ve çocuk) 5.000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensubu olan müşterilerimiz yararlanabilecektir.
Kamu bankalarının sadece birinden başvuru yapılabilecektir. Aynı hane içerisinden ise sadece bir kişi başvuruda bulunabilecektir.
Kredi talebinizin değerlendirilmesi için KGF (Kredi Garanti Fonu) ile kişisel verileriniz paylaşılacaktır. KVKK aydınlatma metnine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Başvurularınızı;
Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak; Başvuru Bireysel Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.
Halkbank Mobil Şube giriş yaparak; Başvuru Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.
0850 222 0 400 Halkbank Dialog'u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.
ONAYLI KREDİMİ NASIL KULLANABİLİRİM?
Onaylanan kredinizi Şubemize gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitemizden anında kullanabilirsiniz.
Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak; Kredi à Bireysel Kredini Kullanà Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz
Halkbank Mobil Şubemize giriş yaparak; Krediler à Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama à Başvurularımà Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.