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1 milyon konut üretti

Giriş Tarihi: 20.6.2020 ABONE OL
TOKİ 1 milyon konut üretti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin ülkenin her noktasında sosyal donatılarıyla beraber, içinde yürüyüş yollarının, parklarının, bahçelerinin, sosyal alanlarının olduğu 1 milyon bağımsız bölüm ürettiğini söyledi. Kurum, "TOKİ'nin ürettiği konut sayısı 900 bini geçti. 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimizle beraber çok yakında 1 milyonuncu konutun anahtarını Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle vatandaşımıza vereceğiz" dedi. Konya Projeleri Tanıtım Programı'nda konuşan Kurum, 2023'e kadar 81 ilde 81 milyon metrekarelik alana yapılacak millet bahçelerini hizmete sunacaklarını söyledi.
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TOKİ 1 milyon konut üretti
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