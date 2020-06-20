TOKİ 1 milyon konut üretti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin ülkenin her noktasında sosyal donatılarıyla beraber, içinde yürüyüş yollarının, parklarının, bahçelerinin, sosyal alanlarının olduğu 1 milyon bağımsız bölüm ürettiğini söyledi. Kurum, "TOKİ'nin ürettiği konut sayısı 900 bini geçti. 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimizle beraber çok yakında 1 milyonuncu konutun anahtarını Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle vatandaşımıza vereceğiz" dedi. Konya Projeleri Tanıtım Programı'nda konuşan Kurum, 2023'e kadar 81 ilde 81 milyon metrekarelik alana yapılacak millet bahçelerini hizmete sunacaklarını söyledi.