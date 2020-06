ABD’yle ticarette dört koldan atak

ile ABD arasında ekonomik ilişkinin artırılması Kovid-19 sürecinin ardından hızlandı. İki ülkenin başkanının belirlediği, 50'şer milyar dolarlık ihracatla dış ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefinin ardından başlatılan çalışmalar virüsün getirdiği sonuçlar nedeniyle başka bir aşamaya evrildi. ABD ile ticarette yeni projeler için start veriliyor. Buna göre Çin'in etkin olduğu Afrika'da Türk-Amerikan yatırımlarının artırılması önerisi ABD tarafından 'parlak' bir fikir olarak değerlendiriliyor. Ayrıca Türkiye, ABD'de yerleşik işadamlarının envanterini çıkarmaya, on binlerce işçi çalıştıran, milyarlarca dolarlık yatırımı bulunan Türk işadamlarını tespit etmeye yönelik çalışma başlattı. Türk Dışişleri ve Ticaret bakanlıklarının desteği ile yapılan çalışma sonrasında ABD'de Türk lobisinin gücü, karar alıcılara gösterilecek. Bir diğer çalışma ise Türkiye'nin hem ticaret hem de yatırım açısından hedef kitlesi içinde olan ABD eyaletlerinde eyalet komitelerinin kurulması oldu.DEİK Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Türkiye'nin ABD'den alım miktarını artırmasının yanında ABD'nin de Türkiye'den alım miktarını artırabileceği kalemlerin tespit edildiğini bunun için de etkili kuruluşlara mektupların yazıldığını söyledi. Amerikan enerji, tarım ve ticaret bakanlıklarının sekreterliklerine mektupların gönderildiğini belirten Yalçındağ, "Bu mektuplarda somut öneriler ve rakamlarla teklifler sunduk. Türkiye ile ABD arasında yapılabilecek ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasının gerekliliğini belirttik" ifadelerini kullandı. Mektupların hedefine ulaşması ve devamının takip edilmesi için ABD'nin 7 eyaletinde TAİK Eyalet Başkanlıkları'nın da kurulduğunu anlatan Yalçındağ, bunların sayısının her yıl artacağını kaydetti.ABD Senatörü Lindsay Graham'a Afrika'da işbirliği önerisi sunduklarını anlatan Yalçındağ, "Çin Afrika'da çok güçlü. Siz sermayeyi biz de işgücü ve teknik bilgimizi koyalım' dedik. Graham, bunu 'çok parlak fikir' olarak buldu. ABD'li firmalar Afrika gibi zor pazarlara girmek istemiyor. Türkiye ise bu kıtada çok aktif ve güçlü rol alıyor" dedi.DEİK Başkanı Nail Olpak da, ABD ile 100 milyar dolar ticaret hedefinin bu süreçte daha da önem kazandığını söyledi. Olpak, "ABD'nin Çin ile olan ticaretinde her yıl yaklaşık 500 milyar dolar açık vermesi sebebiyle, iki ülke arasındaki ticari gerilimin, bu süreçte daha da artacağı görülüyor. Bu açıktan ülkemiz adına daha fazla pay alabiliriz. ABD ile ticari ilişkilerimizin güçlenerek devam edeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.