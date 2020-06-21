Sosyal destekler 20 milyar lirayı aştı

KOVİD-19 salgınıyla mücadele kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi toplumun geniş kesimine ulaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, salgın sürecinde vatandaşlara 20 milyar 493 milyon lira nakdi destek verdi. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için Sosyal Destek Programı kapsamında 1.000'er TL ödeme yapıldı. Yardımlar, salgın sürecinde üç faz halinde uygulandı. Faz-1'de 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, Faz-2'de 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira, Faz-3'te 1 milyon 680 bin 180 haneye 1 milyar 680 milyon 180 bin lira ödendi. Bu yardımların toplamı, 6 milyar 107 milyon 444 bin lirayı buldu. 3 milyon 505 bin 902 çalışan için toplam 10.6 milyar lira Kısa Çalışma Ödeneği, 1 milyon 358 bin 375 çalışana, toplam 1.7 milyar lira Nakdi Ücret Desteği verildi. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 717 bin 911 kişiye toplam 2 milyar 71 milyon 32 bin 826 lira işsizlik ödeneği aktarıldı.