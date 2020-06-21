Türkiye, Çin için lojistikte öne çıkıyor

TURKUVAZ Dergi Grubu ve China Today Dergisi önderliğinde düzenlenen 'Pandemi Sonrası Çin ve Türkiye'nin Ortak Geleceği' konulu online forumun ikinci panelinde 'Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari temaslar ve işbirliğinin güçlendirilmesi' başlığı masaya yatırıldı. Panelde konuşan DEİK Asya-Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı, her iki ülkenin tarih içinde basamakları tırmanarak ekonomilerini en iyi seviyeye getirdiklerini ifade etti. Kolbaşı, "Türkiye, dünya ekonomisinde ilk 20 ülke arasında yerini alıyor. Almanya'nın doğusundan Çin'in batısına kadar da üretim üssü en kuvvetli ülke. 3 kıtaya olan yakınlığından dolayı da havacılık ve karayolu başta olmak üzere lojistikte çok ön plana çıkıyor" dedi. Her iki ülkenin ileriki dönemde lojistik konularında Avrupa ve Afrika'ya açılma konularında birlikte hareket edebileceklerinin altını çizen Kolbaşı, "Tarihi İpek Yolu güzergâhhında olan Türkiye'nin Kuşak ve Yol girişiminde, Çin'e yapılacak ihracatla dünya ekonomisinde daha iyi bir yere geleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.TÜSİAD Çin Network Çalışma Grubu Başkanı ve DEİK TürkiyeÇin İş Konseyi Başkanı Korhan Kurdoğlu da, Kovid-19 salgınıyla birlikte küresel ekonomik düzenin yeniden belirlendiği, tedarik zincirlerinin yeni baştan şekilleneceği ve dijital dönüşümün hız kazandığını vurguladı.İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer de, Türkiye'nin maden açısından zengin bir ülke olduğunu ve maden zenginleştirme tesislerinde Türk ve Çinli yatırımcıların birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Dinçer, "Bu işbirliği dünyaya ihraç edilecek çeşitlendirilmiş maden potansiyelini artıracaktır" dedi.