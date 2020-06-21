Varlık Barışı için son 10 gün

Yurtdışındaki para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilmesine imkân sağlayan Varlık Barışı uygulamasından yararlanmak için tanınan süre 30 Haziran'da (o gün dahil) dolacak. Yurtdışındaki varlıklar, buradaki bankalarda kullanılan kanuni defterlerde kayıtlı kredilerin en geç 30 Haziran'a kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin yüzde 1 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın 15'inci günü akşamına kadar bağlı bulundukları vergi dairesine beyan ederek ödeyecek. Varlık barışı uygulamasından yararlanılması halinde, bu varlıklar vergiye tabi dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak, inceleme yapılmayacak.