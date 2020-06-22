İkinci dalga eko-virüs şeklinde geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya'nın seyahat kısıtlamasını değerlendirdi. Antalya'da 50 ülkeden büyükelçi ve turizm temsilcilerinin katıldığı 'Yeniden Keşfet' etkinliğinde konuşan Ersoy, "Koronavirüsün ikinci dalgası eko-virüs şeklinde geliyor. O yüzden kendince her ülke bazı önlemler almak istiyor. Avrupa ülkeleri de paranı Avrupa sınırları içerisinde kalması için önlem almış olabilir" dedi. 1 hafta 10 gün içerisinde bütün ülkelerle hava trafiğinin yeniden başlayacağını düşündüğünü kaydeden Ersoy, "Dişişleri Bakanımızla Almanya ziyareti planlıyoruz. Orada Sağlık Bakanlığımızdan üst düzey yetkililer de götürüp rakamlarımızı paylaşacağız" diye konuştu. Ersoy, sınır kapılarında uygulanacak PCR testine ilişkin ise,"Sağlık Bakanımızla konuşacağım. Hızlı şekilde temmuz başlamadan bunları hizmete alacağız" ifadelerini kullandı. Türkiye genelinde turizm hareketliliğinin başladığını belirten Ersoy, "Özellikle haftasonu kaçamakları olarak baktığınızda da çok ciddi hareketlenme görüyoruz. Butik otellerde hafta sonları dolulukların çok yükseldiğini görüyoruz" dedi.Turizm sigortasını da anlatan Ersoy, "Sigorta sistemi çokbasit. Açıkcası emsalleriyle karşılaştırdığımızda oldukçada cazip. 2 bin euro ile 7 bin euro arasında limitleri var.Çok düşük bir sigorta paketi de alabilirsiniz.13 euro, 15 eurogibi. Biraz daha yükseltip 23 euro'luk bir sigorta yaptırıp 7 bineuro'ya kadar haftalık konaklamalar için tedavi limit sigortasıyaptırabilirsiniz. 1 Temmuz itibariyle online satışı başlıyor"şeklinde konuştu.