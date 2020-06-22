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Türk ürünleri için tanıtım başlıyor

Giriş Tarihi: 22.6.2020 ABONE OL
Türk ürünleri için tanıtım başlıyor
Ticaret Bakanlığınca, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde hayata geçirilen sanal ticaret heyeti programlarıyla Türk ürünleri, Meksika, Kolombiya ve Şili ile Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'daki ithalatçılara tanıtılacak. Bu doğrultuda, mayısta başlatılan sanal ticaret heyetleri, iki yeni programla devam edecek. Bakanlığın koordinasyonunda, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) organizasyonunda gerçekleştirilecek heyet, Meksika, Kolombiya ve Şili'ye yönelik üç faz olarak yapılacak ve ilki 18-19 Haziran'da düzenlenecek.
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Türk ürünleri için tanıtım başlıyor
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