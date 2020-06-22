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’nin ilk 3 boyutlu sanal fuarı

Giriş Tarihi: 22.6.2020 ABONE OL
Türkiye’nin ilk 3 boyutlu sanal fuarı
Ticaret Bakanlığı himayesinde Selçuk Üniversitesi işbirliğiyle Türkiye'nin Makinecileri tarafından gerçekleştirilecek olan Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı, 22-26 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor. Sabah gazetesi, sabah.com.tr ve Daily Sabah ana medya sponsorluğunda açılacak olan fuar, yerli ve milli yazılımla hazırlandı. Agrivirtual, Türkiye'nin 3 boyutlu ilk sanal fuarı olacak. Stantlar arasında gezi seçeneklerine, konferans salonundan, toplantı odalarına fiziki fuar deneyimini birebir sanal ortama taşıyan Agrivirtual fuarının açılışı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yapacak. Fuar, www.agrivirtual.com.tr adresinden 7/24 ziyaret edilebilecek.
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Türkiye’nin ilk 3 boyutlu sanal fuarı
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