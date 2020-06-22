Türkiye'ye gelmenin avantajları nelerdir? Bakan Ersoy'dan yerli ve yabancı turistler için açıklamalar

Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizm açısından önemli bir aktör olduğunu vurguladığı açıklamaların detayları;

Turizm ekonomi için çok önemli. Salgın sonrası dünyada turistleri çekebilmek için çeşitli çalışmalar var. Ama hizmet, sağlık, hijyen, alt yapı, kalite başta olmak üzere Türkiye turizm hazırlıklarında da bir adım önde gidiyor.

Türkiye dünyaya örnek olacak Güvenli Turizm Belgelendirme Sistemi'ne geçti. Hem güvenli tatil hem de fiyatlar daha uygun. Ayrıca sürekli hizmet kontrolü de var. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Antalya sahillerini gezerek. Hazırlıkları yerinde denetledi.

Bakan Ersoy ile Türkiye'nin Avrupa'dan farkından Rusya ile hava trafiğinin açılışına, tatil yerlerindeki vaka sayılarından Almanya ile görüşmelere, sağlık turizminden yerli turizmin geliştirilmesine, Türkiye'nin neden cazip olduğundan ne zaman turistlerin geleceğine kadar birçok konu hakkında açıklama yaptı.