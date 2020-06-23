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‘Kredi tüm ve kafelere verilsin’

Giriş Tarihi: 23.6.2020 ABONE OL
‘Kredi tüm restoran ve kafelere verilsin’
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Ziraat Bankası'nın turistik restoran ve işletmelere sağladığı kredinin sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli değil, sektörde faaliyet gösteren tüm restoran ve kafelere verilmesi gerektiğini bildirdi. Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada, salgın sürecinden en çok yeme-içme sektörünün etkilendiğini, söz konusu desteğin esnafa rahat bir nefes aldıracağını vurguladı. Bingöl, "Ancak bu krediden salgın sürecinden en çok etkilenen sektörümüzde faaliyet gösteren tüm restoran ve kafeler faydalanmalı" dedi.
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‘Kredi tüm restoran ve kafelere verilsin’
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