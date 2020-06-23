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TP'nin arama sahasında uzatma kararı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TP) Diyarbakır ili sınırları içerisinde kalan arama sahasında ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

AA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 09:18 ABONE OL
TP'nin petrol arama sahasında uzatma kararı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, 42 bin 201 hektar yüzölçümüne sahip petrol arama ruhsatının süresinin 26.05.2020 tarihinden 26.05.2022 tarihine kadar iki yıl süreyle uzatılmasına karar verildi.

Söz konusu kararın, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla alındığı belirtildi. TP, sahanın genişletilmesi için bu yıl 23 Mart'ta Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmuştu.

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TP'nin petrol arama sahasında uzatma kararı
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