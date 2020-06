Pandemi bir yıl sürecek gibi hazırlık yaptık

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal üretimde geçen yıla göre bir artış beklendiğine dikkat çekerek, "Pandemiyle beraber hazırlıklarımızı yaptık. Geç ekim yapabileceğimiz 21 ilde ekstra ekimler yaptık. Pandeminin başında sanki en az 1 yıl sürecekmiş gibi hazırlıklığımızı tamamladık" dedi. Bakan Pakdemirli, bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada şunları söyledi:- SİGORTA YAPTIRIN: Tarım sigortasını yapanlara ben her zaman diyorum ki "Alnı açık sırtı pek". Sigortaladığınız zaman riskin yüzde 50'sini zaten devlet karşılıyor.- HİÇ EKSİKLİK OLMADI: Temel ürünlerle ilgili hiçbir problem yaşamadık. Biz sektörleri çok önce olası bir pandemiye hazırlamıştık. Hiçbir üründe eksiklik olmadı. Marketlerde yüzde 500'e varan talep artışı oldu. Bu Türk insanının pratikliği ve onları önceden uyarıp hazırlamamız. Türkiye'nin bu başarısı tüm dünyada konuşuluyor.- GIDA TERÖRİZMİ: Gıda'da birkaç terör var, biri bilgi teröristleri biri de ürün teröristleri ama buna genel anlamda gıda teröristleri diyelim. Ürünü yapıyor, sunuyor ama ürün dediği şey ürün değil. Bala şurup katmak gibi, aslında bal diye satıyorsunuz ama başka bir ürün. Biz bu gıda terörizmine savaş açtık.- YANGINLA MÜCADELE:Cumhurbaşkanımız bize açık kredi verdi 'bir ağaç dahi yanmasın' dedi. Rusya'dan 2 uçak kiraladık, 33 helikopterimiz var.Yeni bir helikopter aldık. Tek seferde 15 ton su atabiliyor.- KURBAN BAYRAMI'NA HAZIRIZ: Kurbanlık konusunda biz her yıl hazırlığımızı yapıyoruz. Her yıl yüzde 50 daha fazla hayvan kurbanlık için hazırlanıyor. Bugün itibarıyla 1.2 milyon büyükbaş, 3.5 milyon küçükbaş hazır durumda. Geçen yıl kesilen 800 bin büyükbaş, 2.7 milyon küçükbaş. Her zaman ihtiyacın yüzde 50 fazlası var. Vatandaşımız çok rahatlıkla dini vecibelerini yerine getirebilirler. Pandemi nedeniyle kesim yerlerinde bu yıl daha üst düzey tedbirler alınıyor.