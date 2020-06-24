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Son dakika: bugün ne kadar? 24 Haziran ve Dolar fiyatları ne kadar, kaç TL?

Geçtiğimiz günlerde ani iniş çıkışlar yaşayan son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Corona virüs sebebiyle piyasalardaki dengesizlik döviz kurlarına yansıyor. Haftanın üçüncü işlem gününe yükseliş ile başlayan dolar, şu sıralar 6.85 civarında bulunuyor. Buna göre; Haberimizin içerisinden , kaç TL? Haberimizin içerisinden 24 Haziran Dolar ve fiyatlarını canlı ve son dakika olarak takip edebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 24.6.2020 09:33 Son Güncelleme: 24.6.2020 09:34 ABONE OL
Son dakika: Dolar kuru bugün ne kadar? 24 Haziran Euro ve Dolar fiyatları ne kadar, kaç TL?

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşın gündeminde yer alıyor. Corona virüsü salgını dünya piyasaları üzerindeki etkisini sürdürürken anlık ve canlı dolar Euro fiyatları merak ediliyor. Yatırımını bu yönde yapmak isteyenler gün için haftanın üçüncü işlem gününe yükselişle başlayan dolar şu sıralar 6.85 civarında bulunurken, Euro ise 7.76 civarında seyrediyor. Peki dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? İşte canlı ve anlık 24 Haziran dolar ve Euro fiyatları son durum bilgileri

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberlerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, 21 Mayıs dolar/TL son durum görüntüleyebilirsiniz…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Dolar;

Alış fiyatı: 6,8505

Satış fiyatı: 6,8555

Euro;

Alış fiyatı: 7,756

Satış fiyatı: 7,7621

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Son dakika: Dolar kuru bugün ne kadar? 24 Haziran Euro ve Dolar fiyatları ne kadar, kaç TL?
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