Son dakika: Dolar kuru bugün ne kadar? 24 Haziran Euro ve Dolar fiyatları ne kadar, kaç TL?

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşın gündeminde yer alıyor. Corona virüsü salgını dünya piyasaları üzerindeki etkisini sürdürürken anlık ve canlı dolar Euro fiyatları merak ediliyor. Yatırımını bu yönde yapmak isteyenler gün için haftanın üçüncü işlem gününe yükselişle başlayan dolar şu sıralar 6.85 civarında bulunurken, Euro ise 7.76 civarında seyrediyor. Peki dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? İşte canlı ve anlık 24 Haziran dolar ve Euro fiyatları son durum bilgileri
Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberlerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, 21 Mayıs dolar/TL son durum görüntüleyebilirsiniz…
Dolar;
Alış fiyatı: 6,8505
Satış fiyatı: 6,8555
Euro;
Alış fiyatı: 7,756
Satış fiyatı: 7,7621