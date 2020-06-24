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’de 60 bin kişiyi eğitiyor

Giriş Tarihi: 24.6.2020 ABONE OL
Turkcell Akademi’de 60 bin kişiyi eğitiyor
Yaklaşık 60 bin çalışanın online eğitim aldığı Türkiye'nin ilk kurumsal üniversitesi Turkcell Akademi, salgın döneminde de dijital dönüşüme ara vermedi. Eğitim ve gelişim platformlarına yaptıkları yatırımla Kovid-19 sürecine en hazırlıklı giren şirket olduklarını söyleyen Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, şunları kaydetti: "Bu süreçte kurumsal müşterilerimize verdiğimiz eğitimlerle dijital dönüşüm konusunda destek olmaya başladık. Kurumların kendi çözümleri için dijital içeriklerini nasıl hazırlayacaklarına dair uzaktan eğitimler veriyoruz. 2 bin 500'den fazla eğitimle, dijital dönüşüme ivme kazandırdık. Tüm Türkiye'de operasyonu olan şirketlere yüzde 100 online, kuruma özel tasarlanmış sertifika programları sunduk." Sezen, kapasite problemi nedeniyle istediği verimi sağlayamayan kurumların da kurumsal satış ekipleriyle birlikte altyapılarını destekleyecek çözümler sunduklarını vurguladı.
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Turkcell Akademi’de 60 bin kişiyi eğitiyor
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