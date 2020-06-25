Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy tarih verdi! Yeni AKM'de sona doğru

İlk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu imzasını taşıyan merkezin inşaatında çalışmalar, corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun yürütülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

Atatürk Kültür Merkezi sadece bir bina değil. Dünyanın sayılı kültür merkezlerinin olduğu ülkelerdeki gibi merkez içinde bir konsept birim oluşturuluyor. Beyoğlu Kültür Yolu'nun yönetimini burada oluşturduğumuz komisyona bırakacağız. Beyoğlu Kültür Yolu'ndaki aktiviteleri bu komisyon üzerinden yöneteceğiz