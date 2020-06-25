Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi yüksek teknolojili sistemlerle donatıldı

TEŞHİSTE FARK OLUŞTURACAK MANYETİK REZONANS SİSTEMLERİ

Eski adı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde son teknolojiye sahip yeni cihazlar, bazı hastalıkların teşhisini kolaylaştırırken hasta konforunu da üst düzeye çıkaracak. Geniş gantrili 3T ve 2 adet 1.5 T cihazlar, benzer cihazlara göre daha sessiz çalışmakla birlikte özellikle kapalı alan korkusu yaşayan veya sırt üstü yatamayan hastalar için de büyük bir kolaylık sunuyor. Aynı zamanda hızlı çekim süresi ile hizmet kalitesini de artırıyor. Görüntüleme alanında en gelişmiş düzeyi temsil eden 3 Tesla MR ile kısa çekim sürelerinde yüksek görüntü kalitesi elde edilebiliyor. Bu cihazlar, teknik özellikleriyle kliniklerin ihtiyacı olan araştırma, geliştirme ve ileri görüntüleme tekniklerinin tümünü karşılayacak gerekli altyapıyı sağlıyor.