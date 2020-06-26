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6 ayda 500 bin genç ve kadın istihdamı

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Giriş Tarihi: 26.6.2020 ABONE OL
6 ayda 500 bin genç ve kadın istihdamı
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yıl sonuna kadar 500 binin üzerinde genç ve kadına işbaşı eğitimleri ve aktif işgücü hizmetlerinden yararlandırarak iş kapısı açmayı hedefliyor. İŞKUR Ankara İl Müdürlüğü dün Arçelik A.Ş. işbirliğinde 221 kişilik işbaşı eğitim programı protokolü imzalarken, Türkiye genelinde dev firmalarla anlaşmalar devam edecek. Bugüne kadar 3.5 milyon kişinin yararlandığı Aktif İşgücü Programları işverenlerin nitelikli eleman talebine yanıt vermeye devam edecek. Aktif iş gücü hizmetleri kapsamındaki kurs ve programlarından bu yıl 230 bin kadın yararlanacak.
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6 ayda 500 bin genç ve kadın istihdamı
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