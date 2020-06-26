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’nin inşaatı yıl sonuna kadar bitirilecek

Giriş Tarihi: 26.6.2020 ABONE OL
AKM’nin inşaatı yıl sonuna kadar bitirilecek
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) inşaatını yıl sonuna kadar bitireceklerini, AKM'nin sadece bir bina olmadığını, dünyanın sayılı kültür merkezlerindeki gibi içerisinde konsept birimin oluşturulduğunu ve yüksek teknolojideki sahnesi olan bir merkez olacağını bildirdi. Ersoy, "Bir büyük, bir de küçük salonu olacak. Kısa metrajlı filmlerin desteklenmesi amacıyla tiyatro, güzel sanatlar, opera bale ve sinema burada hayat bulacak. Arkada bir kültür sokağı var. Burada kafeler, restoranlar, galeriler var. Uzun bir sokak. Orayı 24 saat yaşayan bir merkez haline getiriyoruz" dedi.
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AKM’nin inşaatı yıl sonuna kadar bitirilecek
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