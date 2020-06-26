Bir haftada 6.6 milyar TL’lik rekor kredi

Kamu bankalarının normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için başlattığı kampanya, konut kredisinde haftalık bazda rekor artış getirdi. Bankacılık sektörünün 12 Haziran'da 216 milyar 143 milyon TL olan konut kredisi hacmi, 19 Haziran'da 222 milyar 733 milyon liraya çıktı. Konut kredisinde haftalık bazda 6 milyar 590 milyon liralık artış oldu. Bankacılık sektörü söz konusu hafta her iş gününde ortalama 1 milyar 318 milyon lira konut kredisi kullandırdı. Kamu bankalarının kampanyayı başlattığı dönemi kapsayan 5-19 Haziran tarihleri arasındaki iki haftada ise konut kredisindeki artış 10 milyar 783 milyon TL olarak gerçekleşti.Konut kredisindeki artışı, 2 Haziran'da sıfır konutta 12 ay ödemesiz, 15 yıl vade, yüzde 0.64 aylık faiz kampanyasını başlatan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank sürükledi. 12-19 Haziran arasındaki bir haftalık dönemde kamu bankalarının konut kredisi hacmi 5 milyar 989 milyon TL artarak 134 milyar 895 milyon liraya çıktı. Kamu bankalarının konut kredilerinde iki haftalık artış ise 9 milyar 739 milyon TL olarak gerçekleşti.Kamu bankalarının gerçekleştirdiği kampanyalar, konut kredisinde yıllık faizi 7 yılın en düşük seviyesine çekti. Konut kredisinde yıllık faiz 12 Haziran 2020 itibarıyla yüzde 9.16 ile 19 Temmuz 2013'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.