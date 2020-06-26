‘Güvenli gelecek için birlik olma zamanı’

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, son dönemde Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) başta olmak üzere emeklilik ve sigorta sektörünün önemine yönelik farkındalığın arttığını belirterek, "Sigorta şirketleri tüketicinin beklentilerine yönelik sorumlu adımlar atarak güven endeksini artırma fırsatını iyi değerlendirmeli. Sağlık tarafında COVID-19'un kapsam alanına alınması takdir topladı. Şimdi sırada yaşamın yeni normallerini iyi okuyup, karşılıklı güveni artırma, birlikte üretip çoğaltma ve güvenli gelecek için birlikte çalışma zamanı" dedi.Katılım Emeklilik olarak insanı merkeze aldıklarını, güçlü teknolojik alt yapı ve dijital imkanlarla müşterilerin beklentilerine uygun adımlar attıklarını belirten Ayhan Sincek, "Bu süreçte sağlık başta olmak üzere sigortaların önemi, BES'in hem yatırımlar hem de geleceğin güvence altına alınmasında güvenli liman olduğu daha iyi anlaşıldı. Halkımız orta uzun vadede olası kötü senaryoları göz önünde bulundurarak BES'i tercih etti. Bireysel emeklilik sektörü de dinamik alt yapısıyla korona sürecine kısa sürede uyum sağladı. BES güvencesiyle geleceği birlikte kuruyoruz. Bu dönemde kredi kartıyla harcama rakamlarına baktığımızda market alışverişinden sonra yüzde 25 artışla en çok yükselen ikinci başlığın BES olması da bunu gösteriyor. Ayrıca yatırım aracı olarak da borsalardaki düşüş, diğer yatırım araçlarında görülen düşüşler ve değişimler de vatandaşın tasarruf amaçlı daha güvenli ve kârlı bir liman olan BES'i tercih etmesini sağladı" şeklinde konuştu.Değişimlerin fırsatları da beraberinde getirdiğine dikkat çeken Sincek şöyle devam etti; "Katılım Emeklilik olarak 6. yılımızda 3 milyar lira fon büyüklüğü, 705 bin BES ve 165 bin sigorta sözleşmesine ulaştık. Hayat alanında 30 milyon lira, hayat dışı branşta 33 milyon lira prim üretimi gerçekleştirdik. Sağlıkta ise markamızı yeni kurmuş olmamıza rağmen 30 milyon lira prim ürettik. Genç bir şirket olarak her yıl sektörden hızlı büyüyoruz. Sahadan aldığımız geri bildirimlerle, gerçekleştirdiğimiz araştırma ve anketlerle müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ürünler geliştiriyoruz."Sincek, sözlerine şöyle devam etti: "Zamanın ruhuna uygun aksiyonları hemen alabiliyoruz. Örnek olarak Katılım Sağlık olarak Covid- 19'u hızlıca kapsam alanına aldık. Yeni poliçelerde de yeni bir madde olarak bu konuya yer verdik. Önümüzdeki dönem için de kısa, orta ve uzun vadeli talep ve beklentileri çıkartarak senaryolar üzerinde çalışıyoruz. Uzaktan hizmet vermeye ve çalışmaya en hızlı geçen ve yüksek verimle bu süreci yöneten sigorta şirketlerinden biriyiz. Bu salgın bize insanlığın bundan sonra da iklim krizlerinden depremlere varıncaya kadar pek çok beklenmedik felakete karşı aksiyon planlarımızın hazır olması gerektiğini öğretti. Değişimleri önceden öngörebilmenin ve değişime hızlı adapte olabilmenin önemi ortaya çıktı. Biz de Katılım Emeklilik olarak her daim insanı ön plana alan yaklaşımımız, bilgi birikimimiz ve teknolojik alt yapımızla değişimin öncüsü olmak için çalışıyoruz."