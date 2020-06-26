Havada 84 milyar $ zarar için kurtarma başladı

Dünyadaki uçakların çoğu şu anda park halinde olduğu için IATA, firmaların gelirinin muhtemelen geçen yılki 838 milyar dolar seviyesinden 419 milyar dolara düşeceğini tahmin ediyor. Ortalama kayıp uçulan yolcu başına yaklaşık 38 dolar.Şirketler de devletlerden birbiri ardına kredi ve hibe almaya başladı. Lufthansa, en büyük hissedarı milyarder işadamı Heinz Hermann Thiele'nin kurtarma paketine olan muhalefetini çekmesinin ardından Alman hükümetinden 10 milyar dolarlık destek alacak. Thiele, hükümetle bir dizi toplantı yaparak kurtarma paketinde karşı olduğu noktaları masaya yatırmıştı.ABD'de ise sektöre 25 milyar dolarlık destek verildi. 10 milyar dolardan fazla bir rakam da hava kargo şirketlerine verildi. Ancak yardımın ve hibelerin yüzde 70'i bordro ve gelir vergisi için verildi. Hükümet havayolu çalışanlarının işlerini kaybetmelerini istemiyor. American Airlines, Kovid-19 salgınının yarattığı mali sorunlarla başa çıkmak için 3.5 milyar dolar daha borçlanma yapacağını açıkladı. Fort Worth merkezli şirket, 2.75 milyar dolarlık özel borcun yanı sıra 750 milyon dolarlık hisse satacağını da açıkladı. Mart ayında aldığı 1 milyar dolarlık krediyi yeniden yapılandıracağını açıklayan firmanın en erken 2021 yazında toparlanması bekleniyor.AVRUPA'NIN diğer büyük firması Air France-KLM ise hem Fransız hem de Hollanda hükümetinden 10 milyar euroluk bir kurtarma paketi aldı. Fransızlardan 7 milyar euro ve Hollanda'dan 2-4 milyar euro arasında devlet yardımı geldi. İngiliz British Airways'in ana şirketi IAG aracılığıyla İngiltere hükümetinden 300 milyon pound aldı. İngiltere Luton merkezli firmaya 600 milyon poundluk bir destek geldi. İspanya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Iberia, IAG aracılığıyla 1 milyar doların üzerinde devlet destekli kredi aldı. Iberia 750 milyon euro ve bir diğer İspanyol şirketi Vueling 260 milyon euro borç almayı da planlıyor. Norveç hükümeti de Norwegian Air'e 3 milyar kron hibe ve 12.7 milyar kron da kredi sağladı.