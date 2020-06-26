Konut kredisi yapılandırma gelecek mi? Vakıfbank, Ziraat ve Halkbank %0.74 kredi faiz oranı yapılandırması...

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Sosyal hayatı destek kredisi' kapsamında hem emlak piyasası hem de otomobil piyasası hareketlendi. Sadece konutlar özelinde değil taşıt kredileri faiz oranının düşmesiyle hem sıfır arabalara hem de ikinci el otomobillere rağbet arttı. Kamu bankalarından daha önce konut kredisi çeken vatandaşlar, kredi yapılandırması gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Bir önceki konut kredisi faiz indiriminde %0.99 oran getirilmiş daha önce %1.20'lerden kredi çekenlerin kredileri yapılandırılmıştı.