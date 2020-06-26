Konut kredisi yapılandırma gelecek mi? Vakıfbank, Ziraat ve Halkbank %0.74 kredi faiz oranı yapılandırması...

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gelecek mi? Vakıfbank, Ziraat ve Halkbank %0.74 kredi faiz oranı yapılandırması...

Sosyal hayatı destek paketi kapsamında konut kredilerinde faiz indirimi sayesinde piyasa oldukça hareketlendi. Bilindiği gibi Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları sıfır evlerdeki faiz oranını 12 ay geri ödemesiz olarak %0.64'e kadar düşürdü. İkinci el daireler için faiz oranı da %0.74 oldu. Bu durumda daha önce kredi çekenlerin talepleri söz konusu. Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank konut kredisi yapılandırması gelecek mi?

Giriş Tarihi: 26.6.2020 10:09 Son Güncelleme: 26.6.2020 10:09 ABONE OL
Konut kredisi yapılandırma gelecek mi? Vakıfbank, Ziraat ve Halkbankası %0.74 kredi faiz oranı yapılandırması...

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Sosyal hayatı destek kredisi' kapsamında hem emlak piyasası hem de otomobil piyasası hareketlendi. Sadece konutlar özelinde değil taşıt kredileri faiz oranının düşmesiyle hem sıfır arabalara hem de ikinci el otomobillere rağbet arttı. Kamu bankalarından daha önce konut kredisi çeken vatandaşlar, kredi yapılandırması gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Bir önceki konut kredisi faiz indiriminde %0.99 oran getirilmiş daha önce %1.20'lerden kredi çekenlerin kredileri yapılandırılmıştı.

Konut kredisi yapılandırma gelecek mi? Vakıfbank, Ziraat ve Halkbankası %0.74 kredi faiz oranı yapılandırması...

Kredi yapılandırması ile ilgili şuan için net bir bilgi yok. Konunun uzmanları henüz kredi yapılandırması gibi bir durumu öngörmüyor.

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64

İkinci el konut kredisi: 0.74

Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69

İkinci el araç faizi: 0.82

İhtiyaç kredisi: 1.07

Konut kredisi yapılandırma gelecek mi? Vakıfbank, Ziraat ve Halkbankası %0.74 kredi faiz oranı yapılandırması...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64

İkinci el konut kredisi: 0.74

Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69

İkinci el araç faizi: 0.82

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64

İkinci el konut kredisi: 0.74

Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69

İkinci el araç faizi: 0.82

Konut kredisi yapılandırma gelecek mi? Vakıfbank, Ziraat ve Halkbankası %0.74 kredi faiz oranı yapılandırması...
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Konut kredisi yapılandırma gelecek mi? Vakıfbank, Ziraat ve Halkbank %0.74 kredi faiz oranı yapılandırması...
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