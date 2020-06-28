Borsa şirketlerine yeni düzen

Sermaye Piyasası Kurulu, şubatta yürürlüğe giren "Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında ikincil düzenlemeleri yaptı. Dün Resmi Gazete'de "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" yayımlandı. Halka açık ortaklıkların belirlenen kriterlere göre önemli büyüklükteki mal varlığını devretmesi, devri sonucunu doğuran işlemler tesis etmesi veya bu varlık üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmesi, tür değiştirmesi, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazın kapsam veya konusunu değiştirmesi Önemli Nitelikteki İşlem olarak sayıldı.SPK'nın açıklamasında, tebliğde payları borsada işlem gören ortaklıklar için hak sahipliğinin belirlenmesinde işlemin kamuya açıklandığı tarihteki pay sahiplerinin anılan tarih itibarıyla sahip olduğu paylar için ayrılma hakkının öngörüldüğü bildirilerek, şunlar aktarıldı:"Ayrılma hakkına konu edilebilecek pay tutarları, işlemin kamuya açıklandığı tarih itibarıyla sahip olunan paylardan, genel kurul tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi yoluyla belirlenecek. Ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri ile bu kişilerin ayrılma hakkı kullanımına konu edilebilecek pay tutarlarını gösteren liste MKK. tarafından hazırlanarak genel kurul toplantısından bir önceki iş günü ilgili ortaklığa verilecektir."