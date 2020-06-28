SON DAKİKA: Bakan açıkladı! Karadeniz'de bir ilk olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, katılığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2000'li yılların başıyla altın arama ruhsatlarının hem kamu hem özel sektöre açıldığını ve üretim artışlarının başladığını belirterek, "2001, 2002'den itibaren yıllar içinde 33 ton üretime kadar geldik. 2019'da 38 ton üretim gerçekleştirdik. 2020 hedefimiz 45 ton" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, katılığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, milli enerji ve maden politikası kapsamında en önemli politik ve stratejik hedeflerden birinin daha çok yerli kaynak kullanarak, Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtarmak olduğunu bildirdi. Denizlerdeki hidrokarbon aramalarına son yıllarda ağırlık verdiklerini kaydeden Dönmez, "5-6 yıl önce 'Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Gemisi' ile başladık. Daha sonra filomuza MTA'nın 'Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi' katıldı. 'Fatih', 'Yavuz' ve bu yıl da 'Kanuni' ismini verdiğimiz üçüncü derin deniz sondaj gemimizle filomuzu genişlettik. 2 sismik araştırma gemimiz, 3 de derin sondaj gemimizle teknik kapasitemizi artırdık. Bugüne kadar hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bize vermiş olduğu alanlarda hem de kendi alanlarımızda keşif amaçlı 6 sondaj yaptık. 7'ncisi de şu anda adanın batısında devam ediyor. Sismik araştırma dönemi bitti. Keşif amaçlı sondaj sürecindeyiz. Ekonomik bir keşif yakaladığımızda o sahada üretim amaçlı başka kuyular da açacağız. Sonrasında platformun yapılması ve boru hattıyla en yakın karaya nakli gerekiyor. Bunlar uzun zaman gerektiren işler. Biraz sabırlı olmayı gerektiriyor. Bizim öteden beri söylediğimiz şey 'Varsa, mutlaka bulacağız" diye konuştu.